Salesforce.com, inc. er et amerikansk skybasert programvareselskap med hovedkontor i San Francisco, California. Den tilbyr (CRM) kundebehandlingstjeneste og selger også en komplementær pakke med bedriftsapplikasjoner fokusert på kundeservice, markedsføringsautomatisering, analyse og applikasjonsutvikling. I 2020 rangerte magasinet Fortune Salesforce som nummer seks på listen over 100 beste selskaper å jobbe for, basert på en medarbeiderundersøkelse om tilfredshet.

Nettside: salesforce.com

