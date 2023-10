Square, Inc. è una società americana di servizi finanziari, aggregatore di servizi commerciali e società di pagamento mobile con sede a San Francisco, California. L'azienda commercializza prodotti di pagamento software e hardware e si è espansa nei servizi per le piccole imprese. L'azienda è stata fondata nel 2009 da Jack Dorsey e Jim McKelvey e ha lanciato la sua prima app e servizio nel 2010. È quotata come società per azioni alla Borsa di New York da novembre 2015 con il simbolo SQ.

Sito web: squareup.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Square. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.