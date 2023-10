SendGrid (noto anche come Twilio SendGrid) è una piattaforma di comunicazione con i clienti con sede a Denver, in Colorado, per e-mail transazionali e di marketing. L'azienda è stata fondata da Isaac Saldana, Jose Lopez e Tim Jenkins nel 2009 e incubata attraverso il programma di accelerazione Techstars. Nel 2017, SendGrid ha raccolto oltre 81 milioni di dollari e ha uffici a Denver, in Colorado; Boulder, Colorado; Irvine, California; Redwood City, California; e Londra. La società è stata quotata in borsa con il debutto alla Borsa di New York il 16 novembre 2017. Twilio ha acquisito SendGrid nel febbraio 2019.

Sito web: sendgrid.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a SendGrid. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.