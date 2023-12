Sumo Logic, Inc. è una società di analisi dei dati macchina basata su cloud focalizzata su sicurezza, operazioni e casi d'uso di BI. Fornisce servizi di analisi e gestione dei log che sfruttano i big data generati dalle macchine per fornire informazioni IT in tempo reale. Con sede a Redwood City, California, Sumo Logic è stata fondata nell'aprile 2010 dai veterani di ArcSight Kumar Saurabh e Christian Beedgen e ha ricevuto finanziamenti da Accel Partners, DFJ Growth, Greylock Partners, Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, Sapphire Ventures, Sutter Hill Ventures , l'angelo investitore Shlomo Kramer, Battery Ventures, Tiger Global Management e Franklin Templeton. A maggio 2019, la società ha raccolto finanziamenti di capitale di rischio per un totale di 345 milioni di dollari. Il 17 settembre 2020 Sumo Logic ha debuttato sulla borsa NASDAQ con la sua offerta pubblica iniziale come società per azioni.

Sito web: sumologic.com

