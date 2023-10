Voxer è una società di sviluppo di app mobili con sede a San Francisco, nota soprattutto per la sua app gratuita Voxer Walkie Talkie per smartphone. Fondato da Tom Katis e Matt Ranney, Voxer Walkie Talkie è sia un sistema "push-to-talk" dal vivo che un sistema di messaggistica vocale. I messaggi su Voxer vengono consegnati in tempo reale mentre vengono registrati e quindi consegnati anche come messaggio vocale. L'app funziona su Android, Windows Phone e sui sistemi operativi iOS. Nell'aprile 2012, la società ha raccolto 30 milioni di dollari in finanziamenti di venture capital da Institutional Venture Partners (IVP), Intel Capital e altri angel investor.

Sito web: web.voxer.com

