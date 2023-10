TuneIn è un servizio di streaming audio americano che fornisce notizie in diretta, radio, sport, musica e podcast a oltre 60 milioni di utenti attivi mensilmente. Nel 2019, TuneIn ha più di 75 milioni di utenti attivi mensili. TuneIn è gestito dalla società TuneIn Inc con sede a San Francisco, California. La società è stata fondata da Bill Moore nel 2002 come RadioTime a Dallas, in Texas. Gli utenti possono ascoltare la radio sul sito Web TuneIn, utilizzare un'app mobile, un altoparlante intelligente o un altro dispositivo supportato. Dal 2016, TuneIn era disponibile anche su più di 55 modelli di veicoli. Nel 2013, la società ha raccolto più di 47 milioni di dollari in finanziamenti di venture capital da Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, GV, General Catalyst Partners e Icon Ventures.

Sito web: tunein.com

