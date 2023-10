Amazon Music (in precedenza Amazon MP3) è una piattaforma di streaming musicale e un negozio di musica online gestito da Amazon. Lanciato in versione beta pubblica il 25 settembre 2007, nel gennaio 2008 è diventato il primo negozio di musica a vendere musica senza gestione dei diritti digitali (DRM) delle quattro principali etichette musicali (EMI, Universal, Warner e Sony BMG), oltre a molti indipendenti. Tutte le tracce erano originariamente vendute in formato MP3 a bitrate variabile da 256 kilobit al secondo senza filigrana per cliente o DRM; tuttavia, alcune tracce ora presentano una filigrana. Gli accordi di licenza con le case discografiche limitano i paesi in cui la musica può essere venduta. Dopo gli Stati Uniti, Amazon MP3 è stato lanciato nel Regno Unito il 3 dicembre 2008, in Germania il 1 aprile 2009 e in Francia il 10 giugno. 2009. L'edizione tedesca è disponibile in Austria e Svizzera dal 3 dicembre 2009. Il negozio Amazon MP3 è stato lanciato in Giappone il 10 novembre 2010. Le edizioni spagnola e italiana sono state lanciate il 4 ottobre 2012. L'edizione in Messico è stata annunciato il 7 novembre 2018. Il 17 settembre 2019, Amazon Music ha annunciato il lancio di Amazon Music HD, un nuovo livello di musica di qualità lossless con oltre 50 milioni di brani in alta definizione (16 bit/44,1 kHz) e milioni di brani in Ultra Alta definizione (24(bit)/44(kHz), 24/48, 24/96, 24/192), l'audio in streaming della massima qualità disponibile. Amazon è ora tra Tidal e Qobuz che offrono musica senza perdite per gli audiofili. A gennaio 2020, Amazon Music aveva 55 milioni di ascoltatori.

Sito web: music.amazon.com

