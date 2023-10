Amazon Alexa, noto anche semplicemente come Alexa, è una tecnologia AI di assistente virtuale sviluppata da Amazon, utilizzata per la prima volta negli altoparlanti intelligenti Amazon Echo sviluppati da Amazon Lab126. È in grado di interagire con la voce, riprodurre musica, creare elenchi di cose da fare, impostare allarmi, riprodurre podcast in streaming, riprodurre audiolibri e fornire informazioni su meteo, traffico, sport e altre informazioni in tempo reale, come le notizie. Alexa può anche controllare diversi dispositivi intelligenti utilizzandosi come sistema domotico. Gli utenti possono estendere le funzionalità di Alexa installando "competenze" (funzionalità aggiuntive sviluppate da fornitori di terze parti, in altre impostazioni più comunemente chiamate app come programmi meteo e funzionalità audio). La maggior parte dei dispositivi con Alexa consente agli utenti di attivare il dispositivo utilizzando una parola di attivazione (come Alexa o Amazon); altri dispositivi (come l'app mobile Amazon su iOS o Android e Amazon Dash Wand) richiedono che l'utente prema un pulsante per attivare la modalità di ascolto di Alexa, sebbene alcuni telefoni consentano anche all'utente di pronunciare un comando, come "Alexa" o "Alexa sveglia". Attualmente, l'interazione e la comunicazione con Alexa sono disponibili solo in inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, giapponese e hindi. In Canada, Alexa è disponibile in inglese e francese (con l'accento del Quebec). A novembre 2018, Amazon aveva più di 10.000 dipendenti che lavoravano su Alexa e sui prodotti correlati. Nel gennaio 2019, il team dei dispositivi di Amazon ha annunciato di aver venduto oltre 100 milioni di dispositivi abilitati per Alexa. Nel settembre 2019, Amazon ha lanciato molti nuovi dispositivi ottenendo molti record competendo con l'industria mondiale della casa intelligente. Il nuovo Echo Studio è diventato il primo altoparlante intelligente con audio a 360 gradi e audio Dolby. Altri nuovi dispositivi includevano un punto Echo con un orologio dietro il tessuto, un nuovo Amazon Echo di terza generazione, Echo Show 8, un dispositivo Echo plug-in, Echo Flex, auricolari wireless integrati Alexa, auricolari Echo, Alexa integrato occhiali, montature Echo, un anello integrato Alexa ed Echo Loop.

Sito web: alexa.amazon.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Amazon Alexa. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.