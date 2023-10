Apple Music è un servizio di streaming di musica e video sviluppato da Apple Inc. Gli utenti selezionano la musica da trasmettere in streaming sul proprio dispositivo su richiesta oppure possono ascoltare le playlist esistenti. Il servizio include anche la stazione radio Internet Apple Music 1, Apple Music Hits e Apple Music Country, che trasmette in diretta in oltre 200 paesi 24 ore al giorno. Il servizio è stato annunciato l'8 giugno 2015 e lanciato il 30 giugno 2015. I nuovi abbonati ricevono un periodo di prova gratuito di sei mesi prima che il servizio richieda un abbonamento mensile. Originariamente un servizio strettamente musicale, Apple Music ha iniziato ad espandersi nel settore video nel 2016. Il dirigente Jimmy Iovine ha dichiarato che l'intenzione del servizio è quella di diventare una "piattaforma culturale" e, secondo quanto riferito, Apple vuole che il servizio sia uno "sportello unico per cultura pop". L'azienda sta investendo attivamente nella produzione e nell'acquisto di contenuti video, sia in termini di video musicali che di filmati di concerti che supportano le uscite musicali, nonché di serie web e lungometraggi. La versione iOS originale di Apple Music ha ricevuto recensioni contrastanti, con critiche rivolte a un'interfaccia utente ritenuta "non intuitiva". Tuttavia, è stato elogiato per la cura della playlist, una vasta libreria di brani da ascoltare in streaming e la sua integrazione con altri dispositivi e servizi Apple. In iOS 10, l'app ha ricevuto una riprogettazione significativa, che ha ricevuto recensioni positive per un'interfaccia aggiornata con meno confusione, navigazione migliorata e una maggiore enfasi sulle librerie degli utenti. Apple Music ha guadagnato rapidamente popolarità dopo il suo lancio, superando il traguardo dei 10 milioni di abbonati in soli sei mesi. Il servizio conta 60 milioni di abbonati in tutto il mondo a giugno 2019.

Sito web: music.apple.com

