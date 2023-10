Twitch è un servizio di streaming video live gestito da Twitch Interactive, una filiale di Amazon. Introdotto nel giugno 2011 come spin-off della piattaforma di streaming generalista Justin.tv, il sito si concentra principalmente sullo streaming live di videogiochi, comprese le trasmissioni di competizioni di eSport, oltre a trasmissioni musicali, contenuti creativi e, più recentemente, " nella vita reale" flussi. I contenuti del sito possono essere visualizzati in diretta o tramite video on demand. La popolarità di Twitch ha eclissato quella della sua controparte di interesse generale. Nell'ottobre 2013, il sito web aveva 45 milioni di visitatori unici e nel febbraio 2014 era considerato la quarta fonte di picco di traffico Internet negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, la società madre di Justin.tv è stata rinominata Twitch Interactive per rappresentare il cambiamento di focus - Justin.tv è stato chiuso nell'agosto 2014. Quel mese, il servizio è stato acquisito da Amazon per 970 milioni di dollari, che in seguito ha portato all'introduzione di sinergie con il servizio di abbonamento della società Amazon Prime. Twitch ha successivamente acquisito Curse, un operatore di comunità di videogiochi online e ha introdotto mezzi per acquistare giochi tramite collegamenti su stream insieme a un programma che consente agli streamer di ricevere commissioni sulle vendite dei giochi a cui giocano. Nel 2015, Twitch contava più di 1,5 milioni di emittenti e 100 milioni di spettatori al mese. Nel 2017, Twitch è rimasto il principale servizio di video streaming live per videogiochi negli Stati Uniti e aveva un vantaggio rispetto a YouTube Gaming. A maggio 2018 contava 2,2 milioni di emittenti mensili e 15 milioni di utenti attivi giornalieri, con circa un milione di utenti simultanei medi. A maggio 2018, Twitch aveva oltre 27.000 canali partner.

Sito web: twitch.tv

