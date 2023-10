Amazon.com, Inc., è una multinazionale tecnologica americana con sede a Seattle, Washington. Amazon si concentra su e-commerce, cloud computing, streaming digitale e intelligenza artificiale. È considerata una delle quattro grandi società tecnologiche, insieme a Google, Apple e Facebook. È stata definita "una delle forze economiche e culturali più influenti al mondo", nonché il marchio di maggior valore al mondo. Amazon è nota per aver rivoluzionato settori consolidati attraverso l'innovazione tecnologica e la scala di massa. È il più grande mercato online al mondo, fornitore di assistenza AI, piattaforma di live streaming e piattaforma di cloud computing misurata in termini di entrate e capitalizzazione di mercato. Amazon è la più grande azienda Internet in termini di fatturato al mondo. È il secondo datore di lavoro privato più grande negli Stati Uniti e una delle aziende di maggior valore al mondo. Amazon è stata fondata da Jeff Bezos a Bellevue, Washington, il 5 luglio 1994. L'azienda è nata come mercato online di libri, ma si è espansa fino a vendere elettronica, software, videogiochi, abbigliamento, mobili, cibo, giocattoli e gioielli. Nel 2015, Amazon ha superato Walmart come rivenditore di maggior valore negli Stati Uniti per capitalizzazione di mercato. Nel 2017, Amazon ha acquisito Whole Foods Market per 13,4 miliardi di dollari, aumentando sostanzialmente la presenza di Amazon come rivenditore fisico. Nel 2018, Bezos ha annunciato che il suo servizio di consegna in due giorni, Amazon Prime, aveva superato i 100 milioni di abbonati in tutto il mondo. Amazon distribuisce download e streaming di video, musica e audiolibri attraverso le sue filiali Prime Video, Amazon Music, Twitch e Audible. Amazon ha anche una divisione editoriale, Amazon Publishing, uno studio cinematografico e televisivo, Amazon Studios, e una filiale del cloud computing, Amazon Web Services. Produce elettronica di consumo tra cui e-reader Kindle, tablet Fire, Fire TV e dispositivi Echo. Inoltre, le acquisizioni di Amazon includono Ring, Twitch, Whole Foods Market e IMDb. Tra le varie controversie, la società è stata criticata per il superamento della sorveglianza tecnologica, una cultura del lavoro ipercompetitiva ed esigente, l'elusione fiscale e le pratiche anticoncorrenziali.

Sito web: amazon.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Amazon.com. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.