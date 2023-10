Instapaper è un servizio di bookmarking che consente di salvare i contenuti web in modo che possano essere "letti più tardi" su un dispositivo diverso, come un e-reader, uno smartphone o un tablet. Il servizio è stato fondato nel 2008 da Marco Arment e conta circa 2 milioni di utenti alla fine del 2011. Nell'aprile 2013 Marco ha venduto una quota di maggioranza a Betaworks e a metà del 2016 Pinterest ha acquisito la società. Nel luglio 2018, la proprietà di Instapaper è stata trasferita da Pinterest alla società di nuova costituzione Instant Paper, Inc. La transizione è stata completata il 6 agosto 2018.

Sito web: instapaper.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Instapaper. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.