Funimation Global Group, LLC è una società di intrattenimento americana specializzata nel doppiaggio e nella distribuzione di media dell'Asia orientale, in particolare anime giapponesi. L'azienda è stata fondata da Gen Fukunaga e sua moglie Cindy, con il finanziamento di Daniel Cocanougher e della sua famiglia, che sono diventati investitori nell'azienda. Con sede a Flower Mound, Texas, Funimation è uno dei principali distributori di anime e altre proprietà di intrattenimento straniere nel Nord America. Ha concesso in licenza serie popolari, come Dragon Ball, One Piece, Yu Yu Hakusho, My Hero Academia, Attack on Titan, Fairy Tail, Black Clover, Fruits Basket, Assassination Classroom, Cowboy Bebop, Tokyo Ghoul e Code Geass tra molti altri. . Funimation è stata acquisita da Navarre Corporation l'11 maggio 2005; nell'aprile 2011, Navarre ha venduto Funimation a un gruppo di investitori che includeva Fukunaga per 24 milioni di dollari. Dal 2017 al 2019, Sony Pictures Entertainment (tramite Sony Pictures Television) ha posseduto una partecipazione del 95% nella società e dal 2019 Sony Group Corporation gestisce l'azienda attraverso una joint venture tra due delle sue unità: Sony Pictures Entertainment (tramite Sony Pictures Television) e Sony Music Entertainment Japan (tramite Aniplex).

Sito web: funimation.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Funimation. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.