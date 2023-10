Crunchyroll, Inc. è una società americana di distribuzione, editore e licenza focalizzata sullo streaming di anime, manga e dorama. Fondato nel 2006 da un gruppo di laureati dell'Università della California, Berkeley, il canale di distribuzione e il programma di partnership di Crunchyroll fornisce contenuti a 70 milioni di utenti registrati in tutto il mondo. Crunchyroll è una filiale di Otter Media, che è una filiale di WarnerMedia di AT&T. Crunchyroll ha uffici a San Francisco, Los Angeles, Chișinău e Tokyo ed è membro dell'Association of Japanese Animations (AJA). "Crunchyroll-Hime", noto anche come "Hime" è la mascotte ufficiale di Crunchyroll. Crunchyroll offre oltre 1.000 spettacoli anime, più di 200 drammi dell'Asia orientale agli utenti e 50 titoli manga come Crunchyroll Manga, sebbene non tutta la programmazione sia disponibile in tutto il mondo. a causa delle restrizioni sulla licenza. Crunchyroll ha superato il milione di abbonati paganti nel febbraio 2017 e conta oltre 3 milioni di abbonati paganti nel 2020. Crunchyroll seleziona anche alcuni titoli di anime da pubblicare in home video attraverso i suoi partner di distribuzione (Funimation, Sentai Filmworks e Viz Media in Nord America, Anime Limitato nel Regno Unito).

Sito web: crunchyroll.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Crunchyroll. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.