Starz è una rete televisiva premium americana via cavo e via satellite di proprietà di Lions Gate Entertainment ed è la proprietà di punta della controllata Starz Inc. La programmazione su Starz consiste in film distribuiti nelle sale e serie televisive originali di prima visione.

Sito web: starz.com

