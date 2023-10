The Weather Channel (TWC) è un canale televisivo americano a pagamento di proprietà di Weather Group, LLC, una filiale di Entertainment Studios. La sede del canale è ad Atlanta, in Georgia. Lanciato il 2 maggio 1982, il canale trasmette previsioni meteorologiche, notizie e analisi relative al tempo, insieme a documentari e programmi di intrattenimento relativi al tempo. Una rete gemella, Weatherscan, è un servizio digitale via cavo e satellitare che offre previsioni locali automatizzate 24 ore su 24 e immagini radar. L'ex società madre di Weather Channel, la Weather Company (parte di IBM dal 2016), fornisce anche previsioni per stazioni radio terrestri e satellitari, giornali, app mobili e siti Web, inclusa un'ampia presenza online su Weather.com. The Weather Channel continua a concedere in licenza le risorse del proprio marchio e i dati meteorologici da IBM. A settembre 2018, Weather Channel è stato ricevuto da circa 79,128 milioni di famiglie che si abbonano a un servizio di televisione a pagamento in tutti gli Stati Uniti.

Sito web: weather.com

