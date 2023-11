Comcast Cable Communications, LLC, che opera come Xfinity, è una società americana di telecomunicazioni e una divisione di Comcast Corporation utilizzata per commercializzare televisione via cavo, Internet, telefono e servizi wireless di consumo forniti dalla società. Il marchio è stato introdotto per la prima volta nel 2010; prima di ciò, questi servizi erano commercializzati principalmente con il nome Comcast.

Sito web: xfinity.com

