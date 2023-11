Ram Trucks, stilizzato come RAM e precedentemente noto come Ram Truck Division, è un marchio americano di camion di peso medio-leggero e altri veicoli commerciali, nonché una divisione di Stellantis. È stata fondata come spin-off di Dodge nel 2010 utilizzando il nome della linea di camion Ram Pickup.

Sito web: ramtrucks.com

