FedEx Corporation è una società multinazionale americana di servizi di consegna con sede a Memphis, nel Tennessee. Il nome "FedEx" è un'abbreviazione sillabica del nome della divisione aerea originale dell'azienda, Federal Express (ora FedEx Express), utilizzata dal 1973 al 2000. L'azienda è nota per il suo servizio di spedizione notturno e per l'innovativo sistema in grado di traccia i pacchi e fornisci aggiornamenti in tempo reale sulla posizione del pacco, una funzionalità che ora è stata implementata dalla maggior parte degli altri servizi di corriere. FedEx è anche uno dei principali appaltatori del governo statunitense.

Sito web: fedex.com

