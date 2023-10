DBS digibank

DBS Bank Ltd è una multinazionale di servizi bancari e finanziari di Singapore con sede a Marina Bay, Singapore. La società era conosciuta come The Development Bank of Singapore Limited, prima che il nome attuale fosse adottato il 21 luglio 2003 per riflettere il suo ruolo in evoluzione come banca globale.

Sito web: internet-banking.dbs.com.sg

