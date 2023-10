La Bank of New York Mellon Corporation, comunemente nota come BNY Mellon, è una holding americana di servizi bancari di investimento con sede a New York City. BNY Mellon è stata costituita dalla fusione della Banca di New York e della Mellon Financial Corporation nel 2007. È la più grande banca depositaria e società di servizi patrimoniali al mondo, con 2,2 trilioni di dollari di asset in gestione e 41,7 trilioni di dollari di asset in custodia al momento secondo trimestre del 2021. È considerata una banca di importanza sistemica dal Financial Stability Board. BNY Mellon è costituita nel Delaware. Attraverso la sua predecessora Bank of New York, è una delle tre più antiche società bancarie degli Stati Uniti e tra le banche più antiche del mondo, essendo stata fondata nel giugno 1784 da un gruppo che comprendeva americani I padri fondatori Alexander Hamilton e Aaron Burr. T. Mellon and Sons Bank, è stata fondata a Pittsburgh nel 1869 da Thomas Mellon e dai suoi figli Richard e Andrew. Andrew W. Mellon divenne in seguito Segretario del Tesoro.

Sito web: bnymellon.com

