Fidelity Investments Inc., comunemente denominata Fidelity, in precedenza Fidelity Management & Research o FMR, è una multinazionale americana di servizi finanziari con sede a Boston, Massachusetts. La società è stata fondata nel 1946 ed è uno dei più grandi gestori patrimoniali al mondo con 3,3 trilioni di dollari di asset in gestione a giugno 2020 e un valore patrimoniale totale dei clienti combinato di 8,3 trilioni di dollari. Fidelity Investments gestisce una società di intermediazione, gestisce una vasta famiglia di fondi comuni di investimento, fornisce distribuzione di fondi e consulenza sugli investimenti, servizi pensionistici, fondi indicizzati, gestione patrimoniale, criptovaluta, esecuzione e liquidazione di titoli e assicurazioni sulla vita.

Sito web: fidelity.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Fidelity Investments. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.