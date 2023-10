Saigon Securities Incorporation è un fornitore di servizi di investimento finanziario con sede in Vietnam. La Società è impegnata in servizi di titoli che comprendono la negoziazione di titoli, l'intermediazione di titoli, il servizio di sottoscrizione, la custodia di titoli nonché l'analisi del mercato e del settore economico. Offre inoltre servizi di gestione patrimoniale, tra cui servizi di gestione del portafoglio, servizi di gestione di fondi onshore e offshore e servizi di consulenza sugli investimenti. Inoltre, la Società offre servizi di investment banking, come consulenza finanziaria aziendale e consulenza sulla raccolta di capitali nei mercati dei capitali nazionali ed esteri. Altre attività sono servizi di tesoreria che comprendono attività di negoziazione di investimenti di capitale, intermediazione obbligazionaria, sottoscrizione e altri servizi di investimento di capitale.

Sito web: ssi.com.vn

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a SSI Web Trading. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.