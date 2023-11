ET Money (ex ETMONEY) è l'app migliore e più apprezzata dell'India per gli investimenti di fondi comuni di investimento diretti e tutte le altre esigenze di gestione delle finanze personali in un unico posto. Con ET Money puoi investire, monitorare e gestire i tuoi investimenti in fondi comuni di investimento diretti a zero commissioni, guadagnare un tasso di interesse garantito dai depositi fissi, ottenere una pensione assicurata per la pensione investendo in NPS. Puoi anche proteggere la tua famiglia con un'assicurazione sulla vita a termine e una polizza di assicurazione sanitaria o medica.

Sito web: etmoney.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a ET Money. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.