Deutsche Bank AG (pronuncia tedesca: [ˈdɔʏtʃə ˈbaŋk ʔaːˈɡeː] (ascolta)) è una banca d'investimento multinazionale tedesca e una società di servizi finanziari con sede a Francoforte, in Germania, e doppia quotata alla Borsa di Francoforte e alla Borsa di New York. La rete della banca si estende in 58 paesi con un'ampia presenza in Europa, nelle Americhe e in Asia. Nel 2017-2018, Deutsche Bank era la 21a banca più grande al mondo per totale attivo. Essendo il più grande istituto bancario tedesco, fa parte dell'indice del mercato azionario DAX. È considerata una banca di importanza sistemica dal Financial Stability Board. La società è una banca universale con quattro divisioni principali: Investment Bank, Corporate Bank, Private Bank e Asset Management (DWS). Le sue operazioni di investment banking spesso comportano un flusso di affari sostanziale.

Sito web: db.com

