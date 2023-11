La National Australia Bank è una delle quattro maggiori istituzioni finanziarie australiane in termini di capitalizzazione di mercato, utili e clienti. NAB si è classificata la 21a banca più grande al mondo misurata in base alla capitalizzazione di mercato e la 52a banca più grande al mondo misurata in termini di attività totali nel 2019.

Sito web: nab.com.au

