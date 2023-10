La Bank of Nova Scotia, che opera come Scotiabank, è una società multinazionale canadese di servizi bancari e finanziari con sede a Toronto, Ontario. Una delle cinque grandi banche canadesi, è la terza banca canadese per depositi e capitalizzazione di mercato.

Sito web: scotiabank.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Scotiabank Canada. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.