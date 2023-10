Canadian Tire Corporation Limited è una società di vendita al dettaglio canadese che opera nei settori automobilistico, hardware, sportivo, del tempo libero e degli articoli per la casa. Le sue attività canadesi includono: Canadian Tire (comprese le stazioni di servizio Canadian Tire Petroleum e la controllata di servizi finanziari Canadian Tire Bank), Mark's, FGL Sports (compresi Sport Chek e Sports Experts), PartSource e le operazioni canadesi di Party City. Canadian Tire ha acquisito l'azienda norvegese di abbigliamento e tessile Helly Hansen dal piano pensionistico degli insegnanti dell'Ontario nel 2015. Canadian Tire è nota per il suo Canadian Tire Money, un programma fedeltà introdotto per la prima volta nel 1958 utilizzando coupon cartacei che assomigliano a banconote. La sede principale della società è a Toronto, Ontario ed è quotata alla Borsa di Toronto.

Sito web: canadiantire.ca

