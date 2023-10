Shopify Inc. è una multinazionale canadese di e-commerce con sede a Ottawa, Ontario. È anche il nome della sua piattaforma di e-commerce proprietaria per negozi online e sistemi di punti vendita al dettaglio. Shopify offre ai rivenditori online una suite di servizi "inclusi strumenti di pagamento, marketing, spedizione e coinvolgimento dei clienti per semplificare il processo di gestione di un negozio online per piccoli commercianti". La società ha riferito di avere più di 1.000.000 di aziende in circa 175 paesi che utilizzano la sua piattaforma a giugno 2019, con un volume totale di merci lorde superiore a 41,1 miliardi di dollari per il calendario 2018.

Sito web: shopify.com

