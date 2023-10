Etsy è un sito di e-commerce americano incentrato su articoli fatti a mano o vintage e forniture artigianali. Questi articoli rientrano in una vasta gamma di categorie, tra cui gioielli, borse, abbigliamento, decorazioni e mobili per la casa, giocattoli, opere d'arte, nonché forniture e strumenti artigianali. Tutti gli articoli vintage devono avere almeno 20 anni. Il sito segue la tradizione delle fiere artigianali aperte, offrendo ai venditori vetrine personali dove elencare i loro prodotti per una tariffa di 0,20 dollari per articolo. Al 31 dicembre 2018, Etsy aveva oltre 60 milioni di articoli nel suo mercato e il mercato online per gli articoli fatti a mano e vintage hanno collegato 2,1 milioni di venditori con 39,4 milioni di acquirenti. Alla fine del 2018 Etsy contava 874 dipendenti. Nel 2018, Etsy ha registrato sulla piattaforma vendite totali, o Gross Merchandise Sales (GMS), pari a 3,93 miliardi di dollari. Nel 2018, Etsy ha ottenuto un fatturato di 603,7 milioni di dollari e ha registrato un utile netto di 41,25 milioni di dollari. La piattaforma genera entrate principalmente da tre flussi: le entrate del suo Marketplace includono una commissione del 5% del valore di vendita finale, che un venditore Etsy paga per ogni transazione completata, oltre a una commissione di inserzione di 20 centesimi per articolo; I Servizi ai venditori, il flusso di entrate in più rapida crescita di Etsy, includono commissioni per servizi come "Inserzioni sponsorizzate", elaborazione dei pagamenti e acquisti di etichette di spedizione attraverso la piattaforma; mentre le altre entrate includono commissioni ricevute da processori di pagamento di terze parti. Nel novembre 2016, Etsy ha rivelato di aver pagato 32,5 milioni di dollari per acquistare Blackbird Technologies, una startup che ha sviluppato software di intelligenza artificiale utilizzato per contesti di acquisto/applicazioni di ricerca.

Sito web: etsy.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Etsy. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.