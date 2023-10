Lever è una società di software con sede negli Stati Uniti con sede a San Francisco, in California, che fornisce un sistema di tracciamento dei candidati per le assunzioni. È stata fondata nel 2012 da Sarah Nahm, Nate Smith e Randal Truong. La Lever ha raccolto 2,8 milioni di dollari in un round iniziale nel settembre 2012, 10 milioni di dollari nel round di serie A di ottobre 2014 e altri 20 milioni di dollari nel round di serie B di gennaio 2016. Nel luglio 2017, Lever ha raccolto 40 milioni di dollari, portando il finanziamento totale a $ 70 milioni. È supportato da un comitato consultivo che comprende Aaron Levie, CEO di Box, Marissa Mayer, CEO di Yahoo!, e Jeremy Stoppelman, CEO di Yelp.

Sito web: lever.co

