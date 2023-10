Instagram (comunemente abbreviato in IG o Insta) è un servizio di social networking americano per la condivisione di foto e video di proprietà di Facebook, creato da Kevin Systrom e Mike Krieger e lanciato originariamente su iOS nell'ottobre 2010. La versione Android è stata rilasciata nell'aprile 2012, seguita da un'interfaccia desktop con funzionalità limitate nel novembre 2012, un'app Fire OS nel giugno 2014 e un'app per Windows 10 nell'ottobre 2016. L'app consente agli utenti di caricare contenuti multimediali che possono essere modificati con filtri e organizzati in base ad hashtag e tag geografici. I post possono essere condivisi pubblicamente o con follower pre-approvati. Gli utenti possono sfogliare i contenuti di altri utenti in base a tag e posizioni e visualizzare i contenuti di tendenza. Gli utenti possono mettere mi piace alle foto e seguire altri utenti per aggiungere i loro contenuti a un feed. Instagram si distingueva originariamente per consentire solo l'inquadratura dei contenuti in proporzioni quadrate (1:1) con 640 pixel per corrispondere alla larghezza del display dell'iPhone in quel momento. Nel 2015 queste restrizioni sono state allentate con l’aumento a 1080 pixel. Il servizio ha anche aggiunto funzionalità di messaggistica, la possibilità di includere più immagini o video in un singolo post e una funzionalità Storie, simile al suo principale avversario Snapchat, che consente agli utenti di pubblicare foto e video in un feed sequenziale, con ogni post accessibile da altri per 24 ore ciascuno. A partire da gennaio 2019, la funzione Storie è utilizzata quotidianamente da 500 milioni di utenti. Dopo il suo lancio nel 2010, Instagram ha rapidamente guadagnato popolarità, con un milione di utenti registrati in due mesi, 10 milioni in un anno e 1 miliardo a maggio 2019. Nell'aprile 2012, Facebook ha acquisito il servizio per circa 1 miliardo di dollari in contanti e azioni. A ottobre 2015 erano state caricate oltre 40 miliardi di foto. Sebbene lodato per la sua influenza, Instagram è stato oggetto di critiche, in particolare per modifiche alla politica e all'interfaccia, accuse di censura e contenuti illegali o impropri caricati dagli utenti. A luglio 2020, la persona più seguita è il calciatore Cristiano Ronaldo con oltre 233 milioni di follower. Al 14 gennaio 2019, la foto con più like su Instagram è la foto di un uovo, pubblicata dall'account @world_record_egg, creata con l'unico scopo di superare il precedente record di 18 milioni di Mi piace su un post di Kylie Jenner. La foto ha attualmente oltre 54 milioni di Mi piace. Instagram è diventata la quarta app mobile più scaricata degli anni 2010.

Sito web: instagram.com

