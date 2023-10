Quora è un sito americano di domande e risposte in cui gli utenti di Internet pongono domande, ricevono risposta, seguono e modificano, sia in termini fattuali che sotto forma di opinioni. Il suo proprietario, Quora Inc., ha sede a Mountain View, California, Stati Uniti. La società è stata fondata nel giugno 2009 e il sito Web è stato reso disponibile al pubblico per la prima volta il 21 giugno 2010. Gli utenti possono collaborare modificando domande e suggerendo modifiche alle risposte inviate da altri utenti. il sito web è stato visitato da 300 milioni di persone uniche al mese.

Sito web: quora.com

