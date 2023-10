Tumblr (stilizzato come tumblr e pronunciato "tumbler") è un sito americano di microblogging e social networking fondato da David Karp nel 2007 e attualmente di proprietà di Automattic. Il servizio consente agli utenti di pubblicare contenuti multimediali e altri contenuti su un blog in formato breve. Gli utenti possono seguire i blog di altri utenti. I blogger possono anche rendere privati ​​i propri blog. Per i blogger è possibile accedere a molte delle funzionalità del sito Web da un'interfaccia "dashboard". Al 12 agosto 2019, Tumblr ospita oltre 475 milioni di blog. A gennaio 2016, il sito web contava oltre 500 milioni di visitatori mensili, scesi a meno di 400 milioni ad agosto 2019.

Sito web: tumblr.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Tumblr. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.