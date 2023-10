Hootsuite è una piattaforma di gestione dei social media, creata da Ryan Holmes nel 2008. L'interfaccia utente del sistema assume la forma di una dashboard e supporta integrazioni di social network per Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube. Con sede a Vancouver, Hootsuite conta quasi 1.000 dipendenti in 13 sedi, tra cui Toronto, Bucarest e Città del Messico. L'azienda ha più di 16 milioni di utenti in oltre 175 paesi.

Sito web: hootsuite.com

