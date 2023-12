Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per A Cloud Guru su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

A Cloud Guru è una piattaforma di formazione online per persone interessate all'informatica. La maggior parte dei corsi offerti prepara gli studenti a sostenere esami di certificazione per i tre principali fornitori di servizi cloud (Microsoft Azure, Google Cloud Platform e Amazon Web Services). L'azienda è stata fondata a Londra, Regno Unito nel 2015 da Ant Stanley e Ryan Kroonenburg, a cui si è unito il fratello di Ryan, Sam Kroonenburg, poco dopo. Nel luglio 2016 Ant Stanley ha lasciato A Cloud Guru, lasciando i fratelli Sam e Ryan a gestire l'attività. A Cloud Guru ha raccolto 7 milioni di dollari in finanziamenti nel luglio 2017 e altri 33 milioni di dollari nell'aprile 2019. Il 16 dicembre 2019, è stato annunciato che avrebbero acquisirebbe la Linux Academy. L'acquisizione è stata affermata da A Cloud Guru per renderla "la più grande libreria di formazione sul cloud computing al mondo". Il 2 giugno 2021, A Cloud Guru è stata acquisita da Pluralsight.

