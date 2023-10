Postmates è un'azienda americana che offre la consegna locale di pasti preparati al ristorante e altri beni. A partire da febbraio 2019, Postmates opera in 2.940 città degli Stati Uniti. Il servizio si basa su applicazioni di telefonia mobile e sulle funzionalità del sistema di posizionamento globale per soddisfare gli inventari e la domanda dei consumatori. Lanciata nel 2011, Postmates è una delle tante società di consegna su richiesta negli Stati Uniti fornire consegne da ristoranti e negozi che in precedenza non offrivano la consegna della merce. Postmates è un esempio di azienda on-demand. Il cofondatore di Postmates Bastian Lehmann definisce la società "anti-Amazon". Il 6 luglio 2020, Uber ha annunciato che avrebbe acquisito Postmates per 2,65 miliardi di dollari. Il 1 ° dicembre 2020, Uber ha annunciato il completamento dell'accordo.

Sito web: postmates.com

