DoorDash Inc. è un servizio americano di consegna di cibo preparato su richiesta fondato nel 2013 dagli studenti di Stanford Tony Xu, Stanley Tang, Andy Fang ed Evan Moore. DoorDash, una società sostenuta da Y Combinator, è una delle numerose società tecnologiche che utilizza servizi logistici per offrire consegna di cibo da ristoranti su richiesta. DoorDash è stato lanciato a Palo Alto e, a partire da maggio 2019, si è espanso in più di 4.000 città e offre una selezione di 340.000 negozi negli Stati Uniti, Canada e Australia. La società vale attualmente più di 13 miliardi di dollari ed è il più grande servizio di consegna di terze parti negli Stati Uniti, superando Grubhub nel 2019.

Sito web: doordash.com

