Grubhub Inc. è una piattaforma americana di ordinazione e consegna di cibo pronto online e mobile che mette in contatto i commensali con i ristoranti locali. L'azienda ha sede a Chicago, Illinois ed è stata fondata nel 2004. Nel 2019, l'azienda contava 19,9 milioni di utenti attivi e 115.000 ristoranti associati in 3.200 città e tutti i 50 stati degli Stati Uniti. Grubhub Seamless è stato quotato in borsa nell'aprile 2014 ed è quotato alla Borsa di New York (NYSE) con il simbolo "GRUB". Il 9 giugno 2020, Just Eat Takeaway, un servizio europeo di consegna di cibo, ha annunciato un accordo per l'acquisto di Grubhub per 7,3 miliardi di dollari in azioni.

Sito web: grubhub.com

