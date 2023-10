PagerDuty è una società americana di cloud computing specializzata in una piattaforma SaaS di risposta agli incidenti per i dipartimenti IT. Nel 2018, la società ha raccolto oltre 170 milioni di dollari in finanziamenti di venture capital. È stata riconosciuta da Forbes nel suo "Cloud 100" e nell'elenco USA Today per le migliori piccole e medie imprese per la diversità nel 2018. PagerDuty ha sede a San Francisco e operazioni a Toronto, Atlanta, Regno Unito, e Australia. La sua piattaforma è progettata per avvisare i clienti di interruzioni e interruzioni attraverso l'apprendimento automatico e l'automazione. Il software funziona come servizio autonomo o può essere integrato nei sistemi IT esistenti. Clienti degni di nota includono GE, Vodafone, Box.com, Clover Network e American Eagle Outfitters.

Sito web: pagerduty.com

