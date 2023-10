Google Cloud Platform (GCP), offerta da Google, è una suite di servizi di cloud computing che funziona sulla stessa infrastruttura che Google utilizza internamente per i suoi prodotti per gli utenti finali, come Ricerca Google, Gmail, archiviazione di file e YouTube. Oltre a una serie di strumenti di gestione, fornisce una serie di servizi cloud modulari tra cui elaborazione, archiviazione dati, analisi dei dati e apprendimento automatico. La registrazione richiede i dettagli di una carta di credito o di un conto bancario. Google Cloud Platform fornisce infrastruttura come servizio, piattaforma come servizio e ambienti informatici serverless. Nell'aprile 2008, Google ha annunciato App Engine, una piattaforma per lo sviluppo e l'hosting di applicazioni web nei data center gestiti da Google, che è stato il primo servizio di cloud computing dell'azienda. Il servizio è diventato disponibile a livello generale nel novembre 2011. Dall'annuncio di App Engine, Google ha aggiunto diversi servizi cloud alla piattaforma. Google Cloud Platform fa parte di Google Cloud, che include l'infrastruttura cloud pubblica di Google Cloud Platform, nonché G Suite, versioni aziendali di Android e Chrome OS e interfacce di programmazione delle applicazioni (API) per servizi di machine learning e mappatura aziendale.

Sito web: console.cloud.google.com

