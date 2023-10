Lucidchart è una piattaforma proprietaria basata sul web che consente agli utenti di collaborare al disegno, alla revisione e alla condivisione di grafici e diagrammi. Lucidchart funziona su browser che supportano HTML5. Ciò significa che non richiede aggiornamenti di software di terze parti come Adobe Flash. Nel 2010, Lucidchart ha annunciato di essersi integrata nel Google Apps Marketplace. Nel 2011, Lucidchart ha raccolto 1 milione di dollari in "finanziamenti angelici" nel 2011. Il 17 ottobre 2018, Lucidchart ha annunciato di aver raccolto altri 72 milioni di dollari da Meritech Capital e ICONIQ Capital .

Sito web: lucidchart.com

