Microsoft Azure, comunemente indicato come Azure, è un servizio di cloud computing creato da Microsoft per creare, testare, distribuire e gestire applicazioni e servizi tramite data center gestiti da Microsoft. Fornisce software come servizio (SaaS), piattaforma come servizio (PaaS) e infrastruttura come servizio (IaaS) e supporta molti linguaggi di programmazione, strumenti e framework diversi, inclusi software e sistemi specifici di Microsoft e di terze parti. Azure è stato annunciato nell'ottobre 2008, iniziato con il nome in codice "Project Red Dog" e rilasciato il 1 febbraio 2010 come Windows Azure prima di essere rinominato Microsoft Azure il 25 marzo 2014.

Sito web: azure.microsoft.com

