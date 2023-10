Microsoft Teams è una piattaforma di comunicazione e collaborazione che combina chat sul posto di lavoro, riunioni video, archiviazione di file e integrazione di applicazioni. Il servizio si integra con la suite di produttività per ufficio in abbonamento Office 365 e presenta estensioni che possono integrarsi con prodotti non Microsoft. Microsoft Teams è un concorrente di servizi come Slack ed è l'evoluzione e il percorso di aggiornamento di Microsoft Skype for Business. Microsoft ha annunciato Teams in un evento a New York e ha lanciato il servizio in tutto il mondo il 14 marzo 2017. È stato creato durante una riunione interna hackathon presso la sede centrale dell'azienda ed è attualmente guidato da Brian MacDonald, vicepresidente aziendale di Microsoft.

Sito web: microsoft.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Microsoft Teams. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.