Quill è il modo migliore per inviare messaggi a una squadra o a un gruppo. Progettato per la produttività e la concentrazione, Quill riduce le notifiche, raccoglie le conversazioni in thread e si toglie di mezzo, così puoi tornare a fare ciò che sai fare meglio

Sito web: quill.chat

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Quill. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.