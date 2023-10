Google Chat è un software di comunicazione sviluppato da Google creato per i team che fornisce messaggi diretti e chat room di squadra, simili ai concorrenti Slack e Microsoft Teams, insieme a una funzione di messaggistica di gruppo che consente la condivisione di contenuti di G Drive (Google Docs, Google Sheets, Google Slides ). È una delle due app che sostituiscono Google Hangouts, l'altra è Google Meet. Google ha pianificato di iniziare a ritirare Google Hangouts nell'ottobre 2019. La versione attuale è solo per i clienti G Suite, con funzionalità identiche in tutti i pacchetti tranne la mancanza di conservazione dei dati di Vault nel pacchetto Basic.

Sito web: workspace.google.com

