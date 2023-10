Gitter è un sistema di messaggistica istantanea e chat room open source per sviluppatori e utenti dei repository GitLab e GitHub. Gitter viene fornito come software come servizio, con un'opzione gratuita che fornisce tutte le funzionalità di base e la possibilità di creare un'unica chat room privata e opzioni di abbonamento a pagamento per individui e organizzazioni, che consente loro di creare numeri arbitrari di chat private camere. È possibile creare chat room individuali per singoli repository git su GitHub. La privacy della chat room segue le impostazioni di privacy del repository GitHub associato: pertanto, una chat room per un repository GitHub privato (ovvero riservato ai soli membri) è privata anche per coloro che hanno accesso al repository. Un badge grafico che collega alla chat room può poi essere inserito nel file README del repository git, portandolo all'attenzione di tutti gli utenti e sviluppatori del progetto. Gli utenti possono chattare nelle chat room o accedere a chat room private per i repository a cui hanno accesso, accedendo a Gitter tramite GitHub (che non implica la condivisione della password GitHub dell'utente con Gitter). Gitter è simile a Slack. Come Slack, registra automaticamente tutti i messaggi nel cloud.

Sito web: gitter.im

