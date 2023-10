Bitbucket è un servizio di hosting di repository di controllo della versione basato sul Web di proprietà di Atlassian, per codice sorgente e progetti di sviluppo che utilizzano i sistemi di controllo di revisione Mercurial (dal lancio fino al 1 luglio 2020) o Git (da ottobre 2011). Bitbucket offre sia piani commerciali che account gratuiti. Offre account gratuiti con un numero illimitato di repository privati ​​(che possono avere fino a cinque utenti in caso di account gratuiti) a partire da settembre 2010. Bitbucket si integra con altri software Atlassian come Jira, HipChat, Confluence e Bamboo. È simile a GitHub, che utilizza principalmente Git. Bitbucket ha tradizionalmente commercializzato i suoi servizi a sviluppatori professionisti con codice software proprietario privato, soprattutto da quando è stato acquisito da Atlassian nel 2010. Nel febbraio 2017, Bitbucket ha annunciato di aver raggiunto 6 milioni di sviluppatori e 1 milione di team sulla sua piattaforma. Bitbucket ha tre modelli di implementazione: Cloud, server Bitbucket e data center.

Sito web: bitbucket.org

