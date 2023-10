Squarespace, Inc. è una società americana privata, con sede a New York City. Fornisce software come servizio per la creazione e l'hosting di siti Web e consente agli utenti di utilizzare modelli di siti Web predefiniti ed elementi di trascinamento della selezione per creare e modificare pagine Web. Nel 2004, Anthony Casalena ha fondato Squarespace come servizio di hosting di blog mentre frequentava l'Università del Maryland. È stato l'unico dipendente fino al 2006, quando ha raggiunto le entrate di 1 milione di dollari. L'azienda è cresciuta da 30 dipendenti nel 2010 a 550 nel 2015. Nel 2014 ha raccolto un totale di 78,5 milioni di dollari in capitale di rischio; aggiunti strumenti di e-commerce, servizi di nomi di dominio e analisi; e ha sostituito il suo backend di codifica con funzionalità di trascinamento della selezione.

Sito web: squarespace.com

