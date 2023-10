Repl.it è una start-up con sede a San Francisco e un IDE online (ambiente di sviluppo integrato). Il suo nome deriva dall'acronimo REPL, che sta per "read-evaluate-print loop". Il servizio è stato creato dal programmatore giordano Amjad Masad e dalla designer giordana Haya Odeh nel 2016. Repl.it consente agli utenti di scrivere codice e creare app e siti Web utilizzando un browser. Inoltre, Repl.it consente agli utenti di condividere progetti in vari modi. Ospitano anche "jam", gare di programmazione basate su un determinato tema. I premi del concorso spesso variano da un aggiornamento temporaneo dell'account, denaro, criptovaluta o una carta regalo. A repl su Repl.it è un ambiente di programmazione interattivo. Puoi creare uno spazio di lavoro nei linguaggi di programmazione più diffusi, in cui ti viene fornito un contenitore su una macchina virtuale in cui può essere eseguito il tuo codice. In ogni replica ci sono due parti principali: l'editor e la console. L'editor utilizza Monaco, la stessa tecnologia alla base di Visual Studio Code. Sui dispositivi mobili, l'editor è Ace. Repl.it ha un livello premium chiamato piano Hacker. Consente più spazio di archiviazione, codice privato e collaboratori illimitati su un progetto e il piano Github Education include 3 mesi gratuiti del piano Hacker. Esistono oltre 60 linguaggi di programmazione diversi su repl.it, inclusi Python, Ruby, HTML e Java. La società ha ricevuto finanziamenti da Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta e altri. " L'azienda conta oltre 500.000 sviluppatori attivi settimanalmente e oltre 3 milioni di utenti. Il sito Repl.it dispone anche di un forum di discussione. Questo forum viene utilizzato da molti sviluppatori in tutto il mondo per condividere le loro creazioni. Il forum è mantenuto pulito dai moderatori di Repl Talk.

Sito web: replit.com

